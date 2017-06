河南女子被車撞 無人願相救致死（視頻）

By

【i-CABLE】

河南駐馬店市發生致命車禍。一輛的士撞倒女途人後不顧而去,該女子躺在馬路中心,逾十輛車及逾20名路人經過都是視若無睹,最終有第二輛車輾過她,司機下車查看,女事主傷重死亡。

事故發生在4月21日,但公安延遲逾一個月才發通報,指涉案兩名司機事發第二日已落網,又指賠償已到位。

事發在河南駐馬店市解放路。白衣女子走出斑馬線,忽然停下,低下頭。一輛的士高速駛來,撞女子飛彈2至3米,倒臥路中心。

的士看似略有減速,但很快離開,不顧而去。此時很多路人站在馬路邊呆望,甚至橫過馬路經過女子身邊,但都只是好奇看一看;而車就慢駛繞過女子身邊,無論人或車都徑直走過,沒有任何一人願意出手相救。

女子躺在馬路上仍有氣息,一度抬頭,想掙扎起來,但始終無法動彈。

馬路繼續車來車往,彷彿沒有事發生。一分鐘後,一輛四驅車駛至,攔腰輾過女子。這次四驅車司機終於停車查看,但仍沒有其他人願意上前協助,最後女事主傷重死亡。

兩名司機於4月22日、即事發翌日被捕,而公安於逾一個月後才通報事件。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。