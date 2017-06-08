河南女子被車撞 無人願相救致死（視頻）

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河南駐馬店市發生致命車禍。一輛的士撞倒女途人後不顧而去，該女子躺在馬路中心，逾十輛車及逾20名路人經過都是視若無睹，最終有第二輛車輾過她，司機下車查看，女事主傷重死亡。

事故發生在4月21日，但公安延遲逾一個月才發通報，指涉案兩名司機事發第二日已落網，又指賠償已到位。

事發在河南駐馬店市解放路。白衣女子走出斑馬線，忽然停下，低下頭。一輛的士高速駛來，撞女子飛彈2至3米，倒臥路中心。

的士看似略有減速，但很快離開，不顧而去。此時很多路人站在馬路邊呆望，甚至橫過馬路經過女子身邊，但都只是好奇看一看；而車就慢駛繞過女子身邊，無論人或車都徑直走過，沒有任何一人願意出手相救。

女子躺在馬路上仍有氣息，一度抬頭，想掙扎起來，但始終無法動彈。

馬路繼續車來車往，彷彿沒有事發生。一分鐘後，一輛四驅車駛至，攔腰輾過女子。這次四驅車司機終於停車查看，但仍沒有其他人願意上前協助，最後女事主傷重死亡。

兩名司機於4月22日、即事發翌日被捕，而公安於逾一個月後才通報事件。

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