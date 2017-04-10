聯合航空超賣機位 亞裔男乘客被強行拉扯下機（視頻）

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一名亞裔男子早前乘搭美國聯合航空一架客機，被數名警員強行拉扯下機，原因是該航班的乘客超出機位數量，有乘客拍下整個過程，再上傳社交網站Facebook，事件即時引起網民非議，而聯合航空解釋稱，航機員工是在無選擇的情況下，召喚執法當局派員上機，將該名男乘客移走。

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編號為3411航班當時正在芝加哥O’Hare機場等候起飛，前往肯塔基州Louisville市，視頻可見數名警員捉著坐在窗口位置前，正在尖叫的一名男子，強行把他從座位拉出，再拉著他的手臂在飛機的走廊拖他下機，原因是聯合航空需要騰出座位，供4名職員乘坐。

視頻中可見有乘客見到這個場面，紛紛說：”你們在做甚麼？”，”這是錯誤的”，”你看看你們所做的事”，也有乘客說他們弄傷該名亞裔男子的嘴唇。

這段視頻是由乘客Audra D. Bridges上載Facebook，據她丈夫Tyler Bridges稱，聯合航空先提出會向讓出座位的乘客發放400元禮券作為補償，之後再加碼至800元禮券以及酒店住宿，但仍沒有乘客願意讓出座位，之後聯合航空一名經理上機，聲稱他們會隨機選擇乘客要他們下機。

Bridges稱，當時感覺有如被綁架作人質，大家都沒法做甚麼，作為旅客，大家都依賴航空公司。

之後，聯合航空職員選了4名乘客要他們下機，其中3人照指示做，但第4名乘客拒絕就範，於是聯合航空的職員召喚警員到場，強行拉他下機。

聯合航空發言人Charlie Hobart稱，該公司是依足規矩辦事，客機當時要起飛，我們想接載乘客到目的地。

聯合航空母公司的執行長Oscar Munoz則形容，事件令人不快，也對這些乘客要重新安排旅程感到抱歉，該公司正對事件進行檢討，也會接觸受影響的乘客看看如何進一步解決事件。

Bridges稱，當聯合航空一名經理要求該名乘客讓坐時，後者報稱他是醫生，翌日早上要應診。

Bridges表示，首先有兩名警員與該名乘客交涉，接著第3名警員出現，指著該名乘客，說他要立即下機，之後就發生視頻中的事件。

4名乘客下機後，聯合航空4名職員接著上機，乘客對他們都不以為然，有人更對他們說，他們要為這間公司工作感到羞恥。

數分鐘後，被拉扯下機的乘客再次現身，神情迷惘地說他一定要回家，這時警員也再度上機，當天與一班高中生同行的一名男子一度站起來，說他們一眾要下機，之後有一半乘客也說要下機，聯合航空的職員接著吩咐所有乘客下機，說要清理機艙。

Bridges稱，他妻子看到原先被拉扯下機的男乘客，要由擔架床抬走。

事件擾攘3小時後，航班終於再度起飛，但該名男乘客沒有上機，聯合航空一名職員有向乘客致歉。

根據法例，航空公司可以賣出較座位多的機票，因為總有乘客沒有出現，而當航空公司無法為所有乘客提供座位時，它們可以送出禮券，鼓勵乘客讓出座位，但現行沒有相關法例規範這種做法。

在航空公司要求乘客讓出座位時，如果乘客轉乘的客機較原本的航班遲一至兩小時，航空公司必須向乘客作出賠償，價值相當於機票的一倍價錢，最高是675元，如果轉乘的航班延誤超過兩小時，賠償額將為機票4倍的價錢，最高是1,375元。

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