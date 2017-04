聯合航空超賣機位 亞裔男乘客被強行拉扯下機（視頻）

By

【KTSF】

一名亞裔男子早前乘搭美國聯合航空一架客機,被數名警員強行拉扯下機,原因是該航班的乘客超出機位數量,有乘客拍下整個過程,再上傳社交網站Facebook,事件即時引起網民非議,而聯合航空解釋稱,航機員工是在無選擇的情況下,召喚執法當局派員上機,將該名男乘客移走。

點擊此處觀看視頻

編號為3411航班當時正在芝加哥O’Hare機場等候起飛,前往肯塔基州Louisville市,視頻可見數名警員捉著坐在窗口位置前,正在尖叫的一名男子,強行把他從座位拉出,再拉著他的手臂在飛機的走廊拖他下機,原因是聯合航空需要騰出座位,供4名職員乘坐。

視頻中可見有乘客見到這個場面,紛紛說:”你們在做甚麼?”,”這是錯誤的”,”你看看你們所做的事”,也有乘客說他們弄傷該名亞裔男子的嘴唇。

這段視頻是由乘客Audra D. Bridges上載Facebook,據她丈夫Tyler Bridges稱,聯合航空先提出會向讓出座位的乘客發放400元禮券作為補償,之後再加碼至800元禮券以及酒店住宿,但仍沒有乘客願意讓出座位,之後聯合航空一名經理上機,聲稱他們會隨機選擇乘客要他們下機。

Bridges稱,當時感覺有如被綁架作人質,大家都沒法做甚麼,作為旅客,大家都依賴航空公司。

之後,聯合航空職員選了4名乘客要他們下機,其中3人照指示做,但第4名乘客拒絕就範,於是聯合航空的職員召喚警員到場,強行拉他下機。

聯合航空發言人Charlie Hobart稱,該公司是依足規矩辦事,客機當時要起飛,我們想接載乘客到目的地。

聯合航空母公司的執行長Oscar Munoz則形容,事件令人不快,也對這些乘客要重新安排旅程感到抱歉,該公司正對事件進行檢討,也會接觸受影響的乘客看看如何進一步解決事件。

Bridges稱,當聯合航空一名經理要求該名乘客讓坐時,後者報稱他是醫生,翌日早上要應診。

Bridges表示,首先有兩名警員與該名乘客交涉,接著第3名警員出現,指著該名乘客,說他要立即下機,之後就發生視頻中的事件。

4名乘客下機後,聯合航空4名職員接著上機,乘客對他們都不以為然,有人更對他們說,他們要為這間公司工作感到羞恥。

數分鐘後,被拉扯下機的乘客再次現身,神情迷惘地說他一定要回家,這時警員也再度上機,當天與一班高中生同行的一名男子一度站起來,說他們一眾要下機,之後有一半乘客也說要下機,聯合航空的職員接著吩咐所有乘客下機,說要清理機艙。

Bridges稱,他妻子看到原先被拉扯下機的男乘客,要由擔架床抬走。

事件擾攘3小時後,航班終於再度起飛,但該名男乘客沒有上機,聯合航空一名職員有向乘客致歉。

根據法例,航空公司可以賣出較座位多的機票,因為總有乘客沒有出現,而當航空公司無法為所有乘客提供座位時,它們可以送出禮券,鼓勵乘客讓出座位,但現行沒有相關法例規範這種做法。

在航空公司要求乘客讓出座位時,如果乘客轉乘的客機較原本的航班遲一至兩小時,航空公司必須向乘客作出賠償,價值相當於機票的一倍價錢,最高是675元,如果轉乘的航班延誤超過兩小時,賠償額將為機票4倍的價錢,最高是1,375元。

更多新聞:

丹佛兩少女穿內搭褲被禁登機 聯合航空解釋內情

亞裔女子Airbnb訂房 屋主因其種族取消交易(視頻)

加州議會通過加稅修路 汽車註冊費也將提高(視頻)

北加女子忙拿手機自拍 不慎墮橋險死(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press, Bay City News ) contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。