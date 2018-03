By

【i-CABLE】

亞利桑那州發生的Uber自動駕駛車撞死行人事件,警方初步調查後認為Uber沒有過失、毋須負責。

坦佩市警方公開肇事汽車行車記錄儀片段,當時一片漆黑,事發前一、兩秒,才清楚看到一名行人推著單車橫過馬路,司機則一直低頭,撞車後顯得一臉驚愕。

《舊金山紀事報》引述警方稱,翻看片段後,初步認為事故難以避免,Uber或毋須負上責任,公司於事發後,已叫停美加自動駕駛車測試。

點擊此處觀看視頻:https://www.facebook.com/TempePolice/videos/2337144116311806/

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。