【i-CABLE】

江西一名男子對爸爸又打又鬧,抱怨他長期臥病在床,連累自己要每天照顧他。

被兒子嫌棄到口出惡言,還動手動腳,父親忍不住掩面神傷,兒子愈打愈用力。即使護士出口勸阻,他仍然對父親又打又罵。

事件曝光後,這名男子被查出是當地公路局基層員工,所屬部門指已對他進行批評教育。同事指他照顧患病父親多年,關係一直不錯,認為他只是一時心情不好。

