日媒稱取得視頻 拍下金正男被毒殺過程（視頻）

北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男暗殺案,大馬證實包括主犯在內的4名關鍵北韓人已經逃離大馬,日本富士電視台公布,一個片段顯示女殺手不用三秒就完成落毒過程。

日本富士電視台週日聲稱,取得金正男暗殺案發生時的閉路電視片段,片中看到金正男獨自一人走到吉隆坡機場的登機櫃位,一名女子先在其附近徘徊,另一名女子突然從後靠近金正男,並拿出類似毛巾的物件捂住他的臉,之後隨即離開,全程大約兩秒。

金正男當時仍有意識,先向機場職員及警員求助,據報他提及被液體潑到,覺得很痛,警員隨即陪他前往機場診所,金正男的情況愈發嚴重,最終在轉送醫院期間死亡。

兩名懷疑施襲的女人,包括持越南護照的段氏香,及印尼籍的艾莎,還有一名被指接載她們前往機場的北韓籍藥劑師李鍾哲,3人先後在馬來西亞落網。

但案中關鍵的另外4名北韓籍疑犯就全部逃脫,在案發當日已經離境,馬來西亞《星報》報導,4人分別取道杜拜及海參崴返回平壤,國際刑警正協助追緝4人。

至於金正男的確實死因,馬來西亞衛生部表示,最快星期三公布驗屍報告,一直反對馬來西亞驗屍的北韓大使姜哲再度公開批評,大馬當局有政治目的與南韓串通,他表明不相信大馬的調查結果,要求大馬與北韓及國際社會聯手調查。

馬來西亞外交部較早前傳召姜哲,就他的言論提出抗議,要求他解釋,大馬也召回駐北韓大使。

另外,中國商務部在週末宣布,中國將暫時停止從北韓進口煤炭,表明北京對金正恩政權的不滿已經達到最高程度。

報導指暫停令從週日生效,將維持到年底,已經運抵海關等待檢查的貨箱也不得放行 ,北韓因此失去一條重要的外貿途徑,令北韓經濟遭受嚴重打擊。

