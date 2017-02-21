日媒稱取得視頻 拍下金正男被毒殺過程（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】
北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男暗殺案，大馬證實包括主犯在內的4名關鍵北韓人已經逃離大馬，日本富士電視台公布，一個片段顯示女殺手不用三秒就完成落毒過程。
日本富士電視台週日聲稱，取得金正男暗殺案發生時的閉路電視片段，片中看到金正男獨自一人走到吉隆坡機場的登機櫃位，一名女子先在其附近徘徊，另一名女子突然從後靠近金正男，並拿出類似毛巾的物件捂住他的臉，之後隨即離開，全程大約兩秒。
金正男當時仍有意識，先向機場職員及警員求助，據報他提及被液體潑到，覺得很痛，警員隨即陪他前往機場診所，金正男的情況愈發嚴重，最終在轉送醫院期間死亡。
兩名懷疑施襲的女人，包括持越南護照的段氏香，及印尼籍的艾莎，還有一名被指接載她們前往機場的北韓籍藥劑師李鍾哲，3人先後在馬來西亞落網。
但案中關鍵的另外4名北韓籍疑犯就全部逃脫，在案發當日已經離境，馬來西亞《星報》報導，4人分別取道杜拜及海參崴返回平壤，國際刑警正協助追緝4人。
至於金正男的確實死因，馬來西亞衛生部表示，最快星期三公布驗屍報告，一直反對馬來西亞驗屍的北韓大使姜哲再度公開批評，大馬當局有政治目的與南韓串通，他表明不相信大馬的調查結果，要求大馬與北韓及國際社會聯手調查。
馬來西亞外交部較早前傳召姜哲，就他的言論提出抗議，要求他解釋，大馬也召回駐北韓大使。
另外，中國商務部在週末宣布，中國將暫時停止從北韓進口煤炭，表明北京對金正恩政權的不滿已經達到最高程度。
報導指暫停令從週日生效，將維持到年底，已經運抵海關等待檢查的貨箱也不得放行 ，北韓因此失去一條重要的外貿途徑，令北韓經濟遭受嚴重打擊。
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