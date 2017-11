By

【KTSF】

中半島聖馬刁(San Mateo)縣Tunitas Creek海灘,有兩名女子在本月中被一名男子持械搶劫,基於安全為由,警方呼籲民眾避免在日落後前往海灘。

聖馬刁縣警方表示,在本月18號下午5時,Half Moon Bay以南大約一英里的位置,一名男子持著手槍,要求兩名女受害人交出手機,男疑犯事後向停車場方向逃跑。

警方形容男疑犯為拉美裔,年約40歲、身高5呎5吋,身材魁梧,犯案時帶著橙色的滑雪護鏡,以及深色的冷帽、身穿綠色的外套及深色褲。

任何人有疑犯的線索,請致電(650) 259-2313與警方聯絡。

