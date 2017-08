By

【KTSF 崔凱橋報導】

在過去的週末,灣區捷運(BART)發生劫案,一名少女被指使用胡椒噴霧,企圖搶劫列車上的乘客。

週六晚大約8時50分,在舊金山Embarcadero站一輛開往Daly City的列車上,一行大約十個青少年,其中一名少女在離開車廂前,向車上一名女乘客及其男伴施放胡椒噴霧,試圖搶劫。

警方接報後趕到現場,不過疑犯已經逃去無蹤,事件中無人受傷。

當局形容疑犯為非洲裔少女,犯案時身穿粉紅色襯衫以及牛仔短褲。

