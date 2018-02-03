女兒被奧運體操隊隊醫性侵 父親憤怒撲向被告

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【KTSF 江良慧報導】

因為性侵多名少女而已經被判監多達175年的前奧運體操隊隊醫Larry Nassar，週五在法庭上幾乎被受害人的父親襲擊。

密歇根州法庭出現混亂，3名女兒都曾被Nassar性侵犯的父親，企圖襲擊這名前體操隊隊醫，在週五的量刑審訊中，Randall Margraves聽著兩名女兒講述性侵對她們的影響。

Lauren Margraves說：”我希望你在獄中過著漫長緩慢的生活。”

Madison Margraves說：”我要你知道，你不能再控制我或我的思想。”

Margraves自己發言前，就向法官提出請求，Margraves說：”我請求你作為判刑一部分，讓我和這魔鬼單獨共處5分鐘。”

申請遭否決，這名憤怒的父親於是不顧一切衝上前，但遭庭上警衛制服和拘捕帶走，法庭短暫休庭後，法官有話要說。

法官Janice Cunningham說：”我們不能用暴力解決問題。”

Margraves稍後親自道歉：”我來是要支持女兒，我知道她們會讀出聲明，但不知道內容，我看著Nassar在搖頭，像沒有其事，若沒有其事誰要經歷這些，我失控了，我道歉 100次。”

法官最後沒有判罰Margraves，Nassar承認性侵10名少女，上週被判入獄40至175年，有超過150名女性出庭，指證曾被他性侵。

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