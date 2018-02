女兒被奧運體操隊隊醫性侵 父親憤怒撲向被告

By

【KTSF 江良慧報導】

因為性侵多名少女而已經被判監多達175年的前奧運體操隊隊醫Larry Nassar,週五在法庭上幾乎被受害人的父親襲擊。

密歇根州法庭出現混亂,3名女兒都曾被Nassar性侵犯的父親,企圖襲擊這名前體操隊隊醫,在週五的量刑審訊中,Randall Margraves聽著兩名女兒講述性侵對她們的影響。

Lauren Margraves說:”我希望你在獄中過著漫長緩慢的生活。”

Madison Margraves說:”我要你知道,你不能再控制我或我的思想。”

Margraves自己發言前,就向法官提出請求,Margraves說:”我請求你作為判刑一部分,讓我和這魔鬼單獨共處5分鐘。”

申請遭否決,這名憤怒的父親於是不顧一切衝上前,但遭庭上警衛制服和拘捕帶走,法庭短暫休庭後,法官有話要說。

法官Janice Cunningham說:”我們不能用暴力解決問題。”

Margraves稍後親自道歉:”我來是要支持女兒,我知道她們會讀出聲明,但不知道內容,我看著Nassar在搖頭,像沒有其事,若沒有其事誰要經歷這些,我失控了,我道歉 100次。”

法官最後沒有判罰Margraves,Nassar承認性侵10名少女,上週被判入獄40至175年,有超過150名女性出庭,指證曾被他性侵。

