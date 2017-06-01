舊金山珠寶命案開審在即 死者家屬望有公平裁決（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

3年多前，舊金山Market街以南一間珠寶店發生兩死一傷的槍擊案，遴選陪審員的環節已經完成，週四正式展開開案陳詞，案件開審在即，其中一名死者的家人表示，希望有一個公平的裁決。

當年51歲的趙瑞錦（Lina Lim）是案中其中一名遇害的珠寶店女職員，4年即將過去，但趙瑞錦的家人仍然無法走出當年的傷痛。

趙瑞錦堂妹趙麗莎（Liza Zhao）接受電話訪問時稱：”我們是一個大家庭，基本上我們以前每年都一起過聖誕節過感恩節，個個都一起去她的家玩，她過世之後就沒有了，因為太傷心，因為我們去到亦只有想念她，所以4年來，我們根本沒有聚在一起玩。”

趙麗莎表示，趙瑞錦的媽媽及妹妹每次想起案件，仍然很傷心，常常哭，每到一處，曾經與趙瑞錦到過的地方，趙瑞錦的妹妹會站在街上哭，趙麗莎亦擔心，她可能有​抑鬱症。

趙麗莎指，趙瑞錦有一個女，形容她是一個盡責顧家的人，家族裏發生的大小事，她總是義無反顧的幫忙。

趙麗莎認為，當年或多或少是因為趙瑞錦太盡責，而不幸被殺。

趙麗莎說：”本來是她的女兒高中畢業，大家約一起去旅行，她本來那天不上班的，但她的老闆叫她上班，上一日班，因為不夠人手，如果她不上，就無事，她對上班就是太過盡責。”

案件即將開審，趙瑞錦一班親友週二亦有到庭了解案件進度，趙麗莎透露，被告Barry White早年因為犯案，曾與警員發生爭執，被對方打中頭部而傷到腦部，而White就想用有精神問題來抗辯。

趙麗莎說：”如果用這個路線，如果他贏了，因為別人對他有同情心，指他有精神病，這對我們很不公平，我們很怕法庭會隨便了事，判無罪判他去精神病院，幾星期就放他出來，他又害人怎麼辦。”

2013年7月12日，27歲的Barry White在Brannon街888號一間珠寶店，開槍及刺死趙瑞錦，及另一名女職員35歲的Khin Min，而珠寶店的店主Vic Hung當時亦身受重傷。

控方指，案發經過被閉路電視拍下，控方認為，White之前在店舖購買過一件物品，案發當日，因該件物品的價錢引起爭執，繼而殺人。

控方亦指，White行兇後離開店舖，更向接報趕到現場的警員開槍，其後White沒有子彈，才向警員投降，案件預計會審6至8星期。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。