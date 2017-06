舊金山珠寶命案開審在即 死者家屬望有公平裁決（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

3年多前,舊金山Market街以南一間珠寶店發生兩死一傷的槍擊案,遴選陪審員的環節已經完成,週四正式展開開案陳詞,案件開審在即,其中一名死者的家人表示,希望有一個公平的裁決。

當年51歲的趙瑞錦(Lina Lim)是案中其中一名遇害的珠寶店女職員,4年即將過去,但趙瑞錦的家人仍然無法走出當年的傷痛。

趙瑞錦堂妹趙麗莎(Liza Zhao)接受電話訪問時稱:”我們是一個大家庭,基本上我們以前每年都一起過聖誕節過感恩節,個個都一起去她的家玩,她過世之後就沒有了,因為太傷心,因為我們去到亦只有想念她,所以4年來,我們根本沒有聚在一起玩。”

趙麗莎表示,趙瑞錦的媽媽及妹妹每次想起案件,仍然很傷心,常常哭,每到一處,曾經與趙瑞錦到過的地方,趙瑞錦的妹妹會站在街上哭,趙麗莎亦擔心,她可能有​抑鬱症。

趙麗莎指,趙瑞錦有一個女,形容她是一個盡責顧家的人,家族裏發生的大小事,她總是義無反顧的幫忙。

趙麗莎認為,當年或多或少是因為趙瑞錦太盡責,而不幸被殺。

趙麗莎說:”本來是她的女兒高中畢業,大家約一起去旅行,她本來那天不上班的,但她的老闆叫她上班,上一日班,因為不夠人手,如果她不上,就無事,她對上班就是太過盡責。”

案件即將開審,趙瑞錦一班親友週二亦有到庭了解案件進度,趙麗莎透露,被告Barry White早年因為犯案,曾與警員發生爭執,被對方打中頭部而傷到腦部,而White就想用有精神問題來抗辯。

趙麗莎說:”如果用這個路線,如果他贏了,因為別人對他有同情心,指他有精神病,這對我們很不公平,我們很怕法庭會隨便了事,判無罪判他去精神病院,幾星期就放他出來,他又害人怎麼辦。”

2013年7月12日,27歲的Barry White在Brannon街888號一間珠寶店,開槍及刺死趙瑞錦,及另一名女職員35歲的Khin Min,而珠寶店的店主Vic Hung當時亦身受重傷。

控方指,案發經過被閉路電視拍下,控方認為,White之前在店舖購買過一件物品,案發當日,因該件物品的價錢引起爭執,繼而殺人。

控方亦指,White行兇後離開店舖,更向接報趕到現場的警員開槍,其後White沒有子彈,才向警員投降,案件預計會審6至8星期。

