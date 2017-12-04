亞裔女子捷運列車上被搶手機 斥到場警員沒馬上追賊

By

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區捷運（BART）列車又發生搶劫案，案發地點又是東灣奧克蘭市（屋崙）Coliseum捷運站，受害人是一名亞裔女子，她講述案發經過。

女事主Elaine Sanusi接受KPIX電視台獨家專訪時表示，她上週四晚乘坐捷運，事發時她正在列車上用手機發短信。

大約晚上6點半，列車到達Coliseum站，一名賊人突然搶走女事主的手機，女事主當時嘗試奪回手機。

Sanusi說：”他（賊人）看著我說，放手吧，我說不行，還我手機。”

女事主億述事發經過時仍然激動。

Sanusi說：”他用拳頭打我頭部，他打我頭部右邊，然後他就逃跑了，我馬上起來去追他，我尖叫“抓住他”，他跑下樓梯，當時有一個人嘗試抓住賊人，我揮拳打賊人，但是賊人擋住，我想向那位好心人說聲謝謝，如果你正在看，我只想說聲謝謝，因為當時沒有人幫忙，只有他願意幫忙。”

Sanusi表示，當她追賊人到樓梯時，不慎扭到腳部，當時警察到場，但沒有馬上去追賊。

Sanusi說：”當時警察說你還好嗎，我說還好，我看到賊人走過，然後他說：“好的，讓我記下資料”，沒有緊急危機感，沒有去追賊，什麼都沒有做。”

捷運警方表示，當值警員並不知道當時發生搶劫案，以為是有人逃票，當警員知道發生劫案之後，馬上把該疑犯的描述發送到警方通訊系統及展開搜索，不過賊人已經逃走。

捷運警察局長週日晚發出聲明，表示重視這宗搶劫案，並會盡全力去破案。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。