亞裔女子捷運列車上被搶手機 斥到場警員沒馬上追賊

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區捷運(BART)列車又發生搶劫案,案發地點又是東灣奧克蘭市(屋崙)Coliseum捷運站,受害人是一名亞裔女子,她講述案發經過。

女事主Elaine Sanusi接受KPIX電視台獨家專訪時表示,她上週四晚乘坐捷運,事發時她正在列車上用手機發短信。

大約晚上6點半,列車到達Coliseum站,一名賊人突然搶走女事主的手機,女事主當時嘗試奪回手機。

Sanusi說:”他(賊人)看著我說,放手吧,我說不行,還我手機。”

女事主億述事發經過時仍然激動。

Sanusi說:”他用拳頭打我頭部,他打我頭部右邊,然後他就逃跑了,我馬上起來去追他,我尖叫“抓住他”,他跑下樓梯,當時有一個人嘗試抓住賊人,我揮拳打賊人,但是賊人擋住,我想向那位好心人說聲謝謝,如果你正在看,我只想說聲謝謝,因為當時沒有人幫忙,只有他願意幫忙。”

Sanusi表示,當她追賊人到樓梯時,不慎扭到腳部,當時警察到場,但沒有馬上去追賊。

Sanusi說:”當時警察說你還好嗎,我說還好,我看到賊人走過,然後他說:“好的,讓我記下資料”,沒有緊急危機感,沒有去追賊,什麼都沒有做。”

捷運警方表示,當值警員並不知道當時發生搶劫案,以為是有人逃票,當警員知道發生劫案之後,馬上把該疑犯的描述發送到警方通訊系統及展開搜索,不過賊人已經逃走。

捷運警察局長週日晚發出聲明,表示重視這宗搶劫案,並會盡全力去破案。

