【KTSF 郭柟報導】

東灣西奧克蘭(West Oakland)捷運站附近發生一宗暴力搶劫案,兩名賊人懷疑從車站跟蹤事主三個街口之後下手,有附近商店的閉路電視拍攝到搶劫過程。

警方指男事主從西奧克蘭捷運站走到7街夾Magnolia街時,一直被兩個賊人跟蹤,毫不知情,直至賊人從後抓住他的背包,拖他落地下,事主一度掙扎求救,賊人就對他拳打腳踢。

期間有目擊者在鐵欄外叫他停手,賊人最後搶走事主的手機逃走,事主受輕傷。

拍攝到片段的商店店主因擔心報復不願露面,他表示這種事經常發生。

捷運警方表示,由於人手不足,不能每個車站都派人駐守,當局呼籲民眾如果覺得被跟蹤,應該掉頭回捷運站請求協助,他們亦會跟社區合作拘捕疑犯。

有乘客表示見到畫面後,不再感到搭車安全。

