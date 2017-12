By

【KTSF】

灣區捷運(BART)位於舊金山的Powell站,週六發生打劫傷人案,涉案的一名沙加緬度男子已被捕。

事發於下午4時52分,疑犯被指在月台走近3名受害人,然後搶走其中一人的手提電話,疑犯被指接著用拳頭攻擊另外兩名受害人。

警方到場後,將39歲男子Julian Ford拘捕,他涉嫌觸犯打劫、傷人和毆打罪,目前被拘留。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。