列治文市80號公路槍擊案 一傷者傷重不治

【KTSF 梁益萱報導】

上週四下午在東灣Richmond市80高速公路上遭槍擊的其中一傷者,週日傷重不治,事件也讓民眾要求當局採取更多措施,保障高速公路行車安全。

上週四下午遭槍擊的兩名傷者中,其中24歲來自Pinole市的男子週日傷重不治死亡。

死者當天駕駛白色本田廂形車在80號高速公路上遭槍擊,男子當時身中5槍,被直升機送往醫院,同車的24歲女子則由救護車送醫,目前情況穩定。

警方指,這起槍擊是針對特定對象下手,可能和幫派糾紛有關,警方已逮捕3名嫌犯,包括兩名未成年人,而24歲的嫌犯之一Elliot Johnhery Johnson來自東灣Richmond市,有多項犯罪前科,包括持槍和劫車等。

槍擊事件造成東向的80高速公路從下午到晚間關閉好幾個小時,而近幾年來在東灣,尤其是80和4號公路上一連串的槍擊事件,也讓當地社區不滿,當局之前沒有採取更多行動,Hercules社區領袖等要求州政府投資200萬美元,在80及其他公路上裝保安攝影機及車牌辨識器,保障行車安全。

