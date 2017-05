By

【KTSF 馮政浩報導】

上月灣區捷運(BART)東灣Coliseum站,數十名青年集體搶劫乘客事件,有遇襲的人提出民事訴訟,向捷運索償。

提出訴訟的Russel Stapp,上月22日晚上事發時和妻子以及18歲的女兒在開往Dublin的涉事列車,他被踢中肋骨,也有割傷。

Stapp認為,事發時該群青年先拍打車門,如果列車操作員當時決定飛站,搶劫和襲擊事件或可避免。

代表他的律師也認為,捷運職員得知該群青年在車站聚集,但沒行動提防襲擊發生,存在嚴重疏忽,他們要求捷運賠償100萬元。

更多新聞:

灣區捷運集體搶劫案 警拘第二名少年疑犯

捷運列車少年賊匪集體搶劫案 警方鎖定匪徒身分

數十少年賊匪闖捷運列車 連環打劫乘客財物

舊金山男女家中遇劫 賊匪用槍柄擊打受害人

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。