舊金山日落區槍擊血案 法醫公布遇害華裔婦身分

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區上週五發生兇殺案,一名華裔女人身中多槍死亡,兇手後來與警方對峙期間開槍自殺身亡,法醫週一證實受害人的身份。

上週五下午4點半左右,警方接報到34大街夾Ortega街,發現65歲女受害人在一棟住宅外面身中多槍,警方嘗試為受害人急救,可是無法挽回她的生命,受害人當場死亡。

法醫週一證實,死者是內華達州Reno居民Nellie Hue,向她開槍的是67歲男子Winston Hue。

警方只透露兩人是相識的,可是沒有講到兩人的關係。

兇手開槍殺人後逃離現場,警方當晚10點左右,在47大街夾Lincoln Way找到疑犯,當時他在汽車裡面。

警方派出談判專家到現場,可是疑犯拒絕遵行警方的指示,並將自己困在車裡,疑犯最後在車內開槍自殺死亡。

有消息指出案發當天,女死者到灣區出席喪禮,之後在日落區遇害。

警方仍在調查這宗兇殺及自殺案,並呼籲市民提供線索,警方匿名報案熱線:(415) 575 4444。

