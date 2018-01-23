舊金山日落區槍擊血案 法醫公布遇害華裔婦身分

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區上週五發生兇殺案，一名華裔女人身中多槍死亡，兇手後來與警方對峙期間開槍自殺身亡，法醫週一證實受害人的身份。

上週五下午4點半左右，警方接報到34大街夾Ortega街，發現65歲女受害人在一棟住宅外面身中多槍，警方嘗試為受害人急救，可是無法挽回她的生命，受害人當場死亡。

法醫週一證實，死者是內華達州Reno居民Nellie Hue，向她開槍的是67歲男子Winston Hue。

警方只透露兩人是相識的，可是沒有講到兩人的關係。

兇手開槍殺人後逃離現場，警方當晚10點左右，在47大街夾Lincoln Way找到疑犯，當時他在汽車裡面。

警方派出談判專家到現場，可是疑犯拒絕遵行警方的指示，並將自己困在車裡，疑犯最後在車內開槍自殺死亡。

有消息指出案發當天，女死者到灣區出席喪禮，之後在日落區遇害。

警方仍在調查這宗兇殺及自殺案，並呼籲市民提供線索，警方匿名報案熱線：(415) 575 4444。

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