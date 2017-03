By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山Oceanview區週三發生一宗槍擊案,造成一死兩傷,死者是一名華裔女長者,據報導,她當時正步行往巴士站,豈料突然被人開槍擊中身亡。

事發在Broad街和Plymouth Avenue交界,警方週三早上約11時接報有人在該處開槍,警方到場後發現有3人受傷。

警方證實當中一名65歲的華裔婦人Lian Xiu Wu送院後傷重不治,另外有兩名男子受傷,其中一名傷者是正在工作的Muni的外判工。

開槍疑犯仍然在逃,事發後警方封鎖附近區域進行調查。

這是Oceanview區6個月內第3宗兇殺案。

