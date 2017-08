By

【KTSF 崔凱橋報導】

週日,東灣Martinez市4號公路發生致命交通意外,警方公佈死者為一名41歲亞裔男子。

41歲的Belmont居民Jiwon Kim週日凌晨4點駕車時偏離路面,撞向一顆樹,當場死亡。

警方稱,事故原因似乎與醉酒駕駛無關,但仍在調查中。

