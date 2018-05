中領館電話詐騙越來越猖狂 如何不上當受騙（視頻）

By

最近冒充中領館的電話詐騙越來越猖狂,收到類似詐騙電話的人越來越多,有人在微信圈稱被騙了20萬,本台記者訪問了一位差點淪為電話詐騙的受害者,她跟對方周旋了ㄧ個多小時,最後如何全身而退。

電話留言:”您好,中國領事館通知您,您有一封重要通知書…”

就是這封留言讓住在Palo Alto的李小姐回撥電話,對方說是中國領事館,並佯稱找到了李小姐的信。

李小姐說:”現在北公安局捉到一位女士,過關時發覺她有十多本美國護照,這十多本美國護照,其中有一本是你本人的。”

由於李小姐經常去中國出差,只擔心進不了中國,不疑有詐,對方還把她接到北京公安局電話,要她直接跟北京報案。

一位女士自稱是北京順義分局,為了證明不是詐騙,還給李小姐順義分局網站,發現電話一模一樣,於是完全相信對方。

李小姐說:”她問我美國護照和名字,我把這些資料都給了她,她又問我入境中國還會用甚麼文件,我說我亦有香港身分證和港澳同胞回鄉證。”

李小姐說,佯稱是公安的人還煞有其事的說,發現李小姐在中國開始了一個帳號,錢的來源就是洗錢。

李小姐說:”我們發現你本人開了一個中國建設銀行的戶口,是你開的,內裡涉嫌洗黑錢,和一位叫李健有關的,李健已經給警察捉了,他洗黑錢涉嫌有幾百萬人民幣,有300萬人民幣,涉嫌是你的戶口。

對方繼續說,李小姐有很高的嫌疑,中國公安是會來美國抓他的,僅管李小姐有些懷疑,但是腦袋盡想的是是否會影響她去中國出差,期間對方還跟他進行長達45分鐘電話錄音,像是在進行案件調查,一直到對方講出一句話,讓李小姐才恍然大悟,原來是電話詐騙。

李小姐說:”你還可能坐20年牢,她說到那裡我就開始有些懷疑。”

李小姐說,對方還很好心的提醒她,最近有很多電話詐騙集團要小心 ,她之所以這麼相信對方的原因是因為:”因為我跟他接觸,跟這兩位非常專業人員去接觸,我覺得很恐怖,因為他們是受過很好的訓練,非常專業,普通的人是很容易相信他們的,我覺得他在操控你的腦。”

事後李小姐去Palo Alto警察局報案,檢方告訴她不久前,也有一位Palo Alto的居民來報案,被騙了5,000元的禮物卡,不幸中的大幸是,李小姐沒有被騙到錢。

記者本身在幾天前也接到自稱是中領館的電話,正當記者要拿另一支電話錄音的時候,由於還來不及按照指示按鍵,對方的語音反而自動消失。

前幾天本台新聞部同仁也接到佯稱是華府DHL快遞公司的詐騙電話,總之詐騙集團的內容五花八門,民眾一定要特別小心。

