中領館電話詐騙越來越猖狂 如何不上當受騙（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

最近冒充中領館的電話詐騙越來越猖狂，收到類似詐騙電話的人越來越多，有人在微信圈稱被騙了20萬，本台記者訪問了一位差點淪為電話詐騙的受害者，她跟對方周旋了ㄧ個多小時，最後如何全身而退。

電話留言：”您好，中國領事館通知您，您有一封重要通知書…”

就是這封留言讓住在Palo Alto的李小姐回撥電話，對方說是中國領事館，並佯稱找到了李小姐的信。

李小姐說：”現在北公安局捉到一位女士，過關時發覺她有十多本美國護照，這十多本美國護照，其中有一本是你本人的。”

由於李小姐經常去中國出差，只擔心進不了中國，不疑有詐，對方還把她接到北京公安局電話，要她直接跟北京報案。

一位女士自稱是北京順義分局，為了證明不是詐騙，還給李小姐順義分局網站，發現電話一模一樣，於是完全相信對方。

李小姐說：”她問我美國護照和名字，我把這些資料都給了她，她又問我入境中國還會用甚麼文件，我說我亦有香港身分證和港澳同胞回鄉證。”

李小姐說，佯稱是公安的人還煞有其事的說，發現李小姐在中國開始了一個帳號，錢的來源就是洗錢。

李小姐說：”我們發現你本人開了一個中國建設銀行的戶口，是你開的，內裡涉嫌洗黑錢，和一位叫李健有關的，李健已經給警察捉了，他洗黑錢涉嫌有幾百萬人民幣，有300萬人民幣，涉嫌是你的戶口。

對方繼續說，李小姐有很高的嫌疑，中國公安是會來美國抓他的，僅管李小姐有些懷疑，但是腦袋盡想的是是否會影響她去中國出差，期間對方還跟他進行長達45分鐘電話錄音，像是在進行案件調查，一直到對方講出一句話，讓李小姐才恍然大悟，原來是電話詐騙。

李小姐說：”你還可能坐20年牢，她說到那裡我就開始有些懷疑。”

李小姐說，對方還很好心的提醒她，最近有很多電話詐騙集團要小心 ，她之所以這麼相信對方的原因是因為：”因為我跟他接觸，跟這兩位非常專業人員去接觸，我覺得很恐怖，因為他們是受過很好的訓練，非常專業，普通的人是很容易相信他們的，我覺得他在操控你的腦。”

事後李小姐去Palo Alto警察局報案，檢方告訴她不久前，也有一位Palo Alto的居民來報案，被騙了5,000元的禮物卡，不幸中的大幸是，李小姐沒有被騙到錢。

記者本身在幾天前也接到自稱是中領館的電話，正當記者要拿另一支電話錄音的時候，由於還來不及按照指示按鍵，對方的語音反而自動消失。

前幾天本台新聞部同仁也接到佯稱是華府DHL快遞公司的詐騙電話，總之詐騙集團的內容五花八門，民眾一定要特別小心。

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