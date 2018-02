By

灣區捷運(BART)位於舊金山的Powell Street站,週二早上發生暴力劫案,一名男乘客被賊匪強拖下車兼毆打,再被劫去身上財物。

事發於早上10時50分左右,警方稱,4名未成年賊匪強行把受害乘客拖下車,再搶走他手上的iPhone X,然後奔跑逃走。

受害的男乘客曾遭毆打,但沒有受傷。

被搶的手提電話並沒有追蹤裝置,賊匪仍然在逃。

