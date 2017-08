By

東灣柏克萊加大校園內週一晚發生襲擊案,一名女子被人用一塊大木頭重襲受傷。

警方於晚上7時49分接報,指柏克萊加大校園以西的Eucalyptus Grove地段,有人遇襲受傷。

目擊證人稱,女受害人當時與一名男子發生口角,男子被指拿起一塊大木頭,重擊女受害人,後者倒地後失去知覺。

男子傷人後逃離現場,他被指身高約5呎10吋,體重約140磅,深膚色,身穿綠色上衣,棕色長褲,手上攜著一件綠色行李。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡柏克萊市警方,電話:(510) 642-0472,或(510) 642-6760。

