華裔老翁被汽車撞傷 呼籲肇事司機自首（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山列治文區10天前發生一宗汽車撞傷人不顧而去的案件，肇事華裔傷者接受訪問，希望警方積極調查，同時呼籲涉案司機自首。

72歲的Jack Wong在意外後的第10日，仍然在舊金山總醫院留醫，黃先生全身多處地方骨折，包括鎖骨、右手肘、膝蓋及腳等，令他完全不能移動。

警方資料顯示，案發在2月17日晚上8時40分，黃先生在5街與Balboa交界被車撞倒，不過黃先生對意外記憶非常模糊。

黃先生說：”我見不到那輛車，我見到綠色行人過路燈，我就過馬路，然後我被撞倒，我估計撞到我右身。”

案發現場旁邊一間餐廳的東主與食客當日就目睹事件經過，他們見到黃先生被車撞飛，飛到半空中，然後黃先生整個人被衝到一輛停泊中汽車的車底，只有一隻腳露出來，不過就見不到涉事車輛，只知道是一部白色四門房車。

餐廳東主Catherine Troosh說：”他當時沒有移動，失去知覺，所以第一個發現他的男人，即時檢查他的脈膊，確定他仍生存，我感覺好一點，因為太可怕，他幾乎整個人困在車底。”

10天過去，黃先生表示仍然無一名警員來錄口供或要調查案件，黃先生的太太連日來希望為丈夫取回公道，便致電舊金山警局的交通意外調查組，電話打足5天終於有人接聽。

不過該名警員指，市內每年會發生約3,000宗交通意外，全市只有4個調查員，所以只會挑選一些有明顯線索的案件調查，當中只會調查約50宗，這個答覆令黃先生一家很失望。

黃先生說：”我希望警方調查我的案件，做他們應做的事，亦希望涉案司機自首。”

面對身邊上的疼痛及無限期的等待，黃先生接受訪問時仍笑容滿面，他指自己仍生存已經很幸運。

黃先生說：”我覺得幸運，情況可能更差，例如腦創傷、內出血，現在已經好好。”

不過黃先生的親友並未放棄，連日來在案發現場尋找附近的錄像，因為他們不希望再有另一個受害者。

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