華裔老翁被汽車撞傷 呼籲肇事司機自首（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山列治文區10天前發生一宗汽車撞傷人不顧而去的案件,肇事華裔傷者接受訪問,希望警方積極調查,同時呼籲涉案司機自首。

72歲的Jack Wong在意外後的第10日,仍然在舊金山總醫院留醫,黃先生全身多處地方骨折,包括鎖骨、右手肘、膝蓋及腳等,令他完全不能移動。

警方資料顯示,案發在2月17日晚上8時40分,黃先生在5街與Balboa交界被車撞倒,不過黃先生對意外記憶非常模糊。

黃先生說:”我見不到那輛車,我見到綠色行人過路燈,我就過馬路,然後我被撞倒,我估計撞到我右身。”

案發現場旁邊一間餐廳的東主與食客當日就目睹事件經過,他們見到黃先生被車撞飛,飛到半空中,然後黃先生整個人被衝到一輛停泊中汽車的車底,只有一隻腳露出來,不過就見不到涉事車輛,只知道是一部白色四門房車。

餐廳東主Catherine Troosh說:”他當時沒有移動,失去知覺,所以第一個發現他的男人,即時檢查他的脈膊,確定他仍生存,我感覺好一點,因為太可怕,他幾乎整個人困在車底。”

10天過去,黃先生表示仍然無一名警員來錄口供或要調查案件,黃先生的太太連日來希望為丈夫取回公道,便致電舊金山警局的交通意外調查組,電話打足5天終於有人接聽。

不過該名警員指,市內每年會發生約3,000宗交通意外,全市只有4個調查員,所以只會挑選一些有明顯線索的案件調查,當中只會調查約50宗,這個答覆令黃先生一家很失望。

黃先生說:”我希望警方調查我的案件,做他們應做的事,亦希望涉案司機自首。”

面對身邊上的疼痛及無限期的等待,黃先生接受訪問時仍笑容滿面,他指自己仍生存已經很幸運。

黃先生說:”我覺得幸運,情況可能更差,例如腦創傷、內出血,現在已經好好。”

不過黃先生的親友並未放棄,連日來在案發現場尋找附近的錄像,因為他們不希望再有另一個受害者。

更多新聞:

南加州旅遊巴迎頭撞兩車 釀一死21人傷

新奧爾良貨車衝人群至少28傷 司機酒精含量超標

舊金山老夫婦被車撞一死一傷 警緝肇事司機

聖荷西再有致命車禍 女路人被車撞死

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。