美國電訊公司Verizon以現金大約48億美元,收購Yahoo核心網路業務的事,可望在一星期內完成併購,或削至少千個職位。

Yahoo將與Verizon旗下的AOL合併成立一間新的公司,叫做Oath,預料到時將會有人手的重疊,估計重疊的職位約佔總數15%,即大概2,100個職位,業內人士保守估計,可能因此要裁員最少1,000人。

Yahoo今年初提交給證監會的文件顯示,在與Verizon合併完成後,Yahoo無被收購的部份包括Yahoo持有阿里巴巴15%股權,以及Yahoo日本將會繼續營運,但會改名做Altaba。

至於Yahoo日後的網路業務是否會繼續沿用Yahoo的名字,暫時未見透露。

