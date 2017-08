Verizon將調高無限量收費計劃月費 高清視頻將設限

By

【KTSF】

美國電訊公司Verizon將會調升無限量上網通話計劃的收費,並會推出一項價格較廉宜,但會有較多限制的上網計劃。

目前,申請自動轉帳付費的Verizon用戶,無限量上網通話的月費是80元,由週三起將會升至85元,但從電話觀看的高清視頻只限720p;如果選擇只觀看次一級的DVD質量視頻,月費只須75元;如果四人家庭上會,高清視頻的收費計劃是每月200元,DVD質量視頻是160元。

Verizon現有的客戶可繼續保留目前的收費計劃,但從電話觀看的高清視頻也只限720p,這代表用戶在電話上將無法看到4K解象度的視頻,但其實大多數人將看不出分別,而4K畫質的視頻其實也並未普及。

另外,如果網絡出現擠塞,申請較廉價上網通話計劃的用戶,網速將會減慢,而支付較昂貴月費的用戶,只會在上網數據使用到22 gigabytes以上時,網速才會減慢,而較便宜的收費計劃也不包墨西哥和加拿大的數據、短訊或通話服務。

目前,T-Mobile也有一個只提供DVD畫質視頻的無限量上網計劃,月費是70元;AT&T的廉價收費計劃是60元,但網速限定在每秒3 megabits;Sprint有一項50元優惠計劃,當中提供高清畫質視頻,但滿一年後月費將增至60元。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。