Verizon將調高無限量收費計劃月費 高清視頻將設限

By

【KTSF】

美國電訊公司Verizon將會調升無限量上網通話計劃的收費，並會推出一項價格較廉宜，但會有較多限制的上網計劃。

目前，申請自動轉帳付費的Verizon用戶，無限量上網通話的月費是80元，由週三起將會升至85元，但從電話觀看的高清視頻只限720p；如果選擇只觀看次一級的DVD質量視頻，月費只須75元；如果四人家庭上會，高清視頻的收費計劃是每月200元，DVD質量視頻是160元。

Verizon現有的客戶可繼續保留目前的收費計劃，但從電話觀看的高清視頻也只限720p，這代表用戶在電話上將無法看到4K解象度的視頻，但其實大多數人將看不出分別，而4K畫質的視頻其實也並未普及。

另外，如果網絡出現擠塞，申請較廉價上網通話計劃的用戶，網速將會減慢，而支付較昂貴月費的用戶，只會在上網數據使用到22 gigabytes以上時，網速才會減慢，而較便宜的收費計劃也不包墨西哥和加拿大的數據、短訊或通話服務。

目前，T-Mobile也有一個只提供DVD畫質視頻的無限量上網計劃，月費是70元；AT&T的廉價收費計劃是60元，但網速限定在每秒3 megabits；Sprint有一項50元優惠計劃，當中提供高清畫質視頻，但滿一年後月費將增至60元。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。