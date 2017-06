Verizon完成併購Yahoo 總裁Mayer離職

By

【KTSF 張麗月報導】

美國電訊公司Verizon通訊以45億元收購Yahoo的核心網路業務,包括電郵金融新聞資訊等範疇,這宗併購週二正式完成,Yahoo總裁Marissa Mayer將離任。

Yahoo計劃與Verizon旗下的AOL合併,成立一間子公司,叫做Oath,涵蓋大約50個媒體品牌,包括TechCrunch,估計全球使用者高達10億人,Oath將會由前AOL總裁Tim Armstrong領導。

Yahoo剩餘的業務就會改名叫做Altaba,當中包括持有15%阿里巴巴股權,以及Yahoo日本。

Yahoo總裁Mayer將會離職,離職後將會獲得1.27億元補償,當中包括遣散費與股權。

Yahoo的賣盤凸顯了網路媒體和內容的龐大整合。

