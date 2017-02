Verizon重推無限量數據計劃 望重奪消費者芳心

By

美國電訊公司Verizon週一重推6年前淘汰的無限量數據計劃,力圖重奪消費者芳心。

自6年前Verizon取消無限量數據計劃後,其競爭對手反其道而行,重推這項收費計劃。

今年1月,Verizon的財政總監仍聲言,不會重推無限量數據計劃,豈料在不足一個月內宣布改變策略。

自iPhone和其他智能電話面世後,美國的電訊商相繼取消無限量數據計劃,改為按數據使用量來收費,但Sprint和T-Mobile為搶奪Verizon和AT&T的客戶,開始重推這項收費計劃,令電訊市場掀起爭客戰。

Verizon新推出的無限量數據計劃將會取代現有的多個收費計劃,每人收費80元起,尚未計入雜費和稅(現有客戶可保留原本的收費計劃)。

以4人家庭來說,Verizon無限量收據計劃的月費將是180元,相比其競爭對手,Sprint最近推出新優惠,4條電話線的月費只是90元,T-Mobile計入雜費和稅的收費是160元,AT&T則是180元,但必須同時訂購DirectTV。

Verizon標榜其無限量數據計劃的用戶可觀看高清視頻,這與其他對手只串流DVD質素的視頻有區別。

不過,Verizon所謂的無限量數據計劃其實並非真的無限量,如果用戶在一個月內使用超過22 Gigabytes數據,其上網速度在繁忙時間可能會減慢。

