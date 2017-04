委內瑞內示威浪潮持續 已造成29人死亡

By

【KTSF 黃候彬報導】

南美國家委內瑞拉掀起的反政府抗議浪潮繼續高漲,示威中死去的人數已升至29人,在首都卡拉卡斯,反對派帶領民眾沿著大都會大學遊行,悼念在週三示威中喪生的一名大學生。

死者Juan Pablo的朋友表示,他們參與靜默遊行,是要表達他們不是搞暴力的人,他也呼籲當局停止鎮壓人民,又號召警察遵從憲法,停止殺害示威者。

一名政治囚犯的妻子就說,民眾會前仆後繼,直到推翻獨裁政府為止,他們所指的獨裁政府是在委內瑞拉掌權20年的左翼社會黨政權,他們要求現任總統馬杜羅下台,盡快舉行選舉,更換一個腐敗無能的政府,民眾也不滿近幾年來國家陷入嚴重的經濟危機。

過去一個月,委內瑞拉每天都有示威,週三的示威又再次演變成警民衝突,示威者向警察擲自制燃燒彈,警察就發射催淚彈驅趕。

週三有幾千人參加示威,引發示威浪潮的是委內瑞拉最高法院剝奪國會的權力,反對派在國會佔多數議席,但所訂立的法例卡在行政部門,無法執行,示威浪潮掀起一個月以來 ,已有29人死亡,400人受傷,警方拘捕了1,300人。

在卡拉卡斯的另一區,親政府的政黨也不甘示弱,動員成千上萬人上街聲援左翼政府,他們指責反對派為了政治權力,而不惜煽動暴力,認為反對派正在搞恐怖主義。

總統馬杜羅發推文表示,受夠了外國的干預,他指責美國煽動美洲國家插手委內瑞拉內政,委內瑞拉在週四因此宣布脫離美洲國家組織。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。