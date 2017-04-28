委內瑞內示威浪潮持續 已造成29人死亡

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【KTSF 黃候彬報導】

南美國家委內瑞拉掀起的反政府抗議浪潮繼續高漲，示威中死去的人數已升至29人，在首都卡拉卡斯，反對派帶領民眾沿著大都會大學遊行，悼念在週三示威中喪生的一名大學生。

死者Juan Pablo的朋友表示，他們參與靜默遊行，是要表達他們不是搞暴力的人，他也呼籲當局停止鎮壓人民，又號召警察遵從憲法，停止殺害示威者。

一名政治囚犯的妻子就說，民眾會前仆後繼，直到推翻獨裁政府為止，他們所指的獨裁政府是在委內瑞拉掌權20年的左翼社會黨政權，他們要求現任總統馬杜羅下台，盡快舉行選舉，更換一個腐敗無能的政府，民眾也不滿近幾年來國家陷入嚴重的經濟危機。

過去一個月，委內瑞拉每天都有示威，週三的示威又再次演變成警民衝突，示威者向警察擲自制燃燒彈，警察就發射催淚彈驅趕。

週三有幾千人參加示威，引發示威浪潮的是委內瑞拉最高法院剝奪國會的權力，反對派在國會佔多數議席，但所訂立的法例卡在行政部門，無法執行，示威浪潮掀起一個月以來 ，已有29人死亡，400人受傷，警方拘捕了1,300人。

在卡拉卡斯的另一區，親政府的政黨也不甘示弱，動員成千上萬人上街聲援左翼政府，他們指責反對派為了政治權力，而不惜煽動暴力，認為反對派正在搞恐怖主義。

總統馬杜羅發推文表示，受夠了外國的干預，他指責美國煽動美洲國家插手委內瑞拉內政，委內瑞拉在週四因此宣布脫離美洲國家組織。

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