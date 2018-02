By

一個國際人權組織發表報告,指南美洲國家委內瑞拉的政治和經濟動盪,導致當地通貨膨脹嚴重,社會緊張,食物和藥物都出現短缺,在去年,每星期有5到6名兒童因為飢餓死亡。

根據美洲人權委員會的報導,委內瑞拉的食物和藥物短缺,威脅數以千計兒童的性命,他們的資料顯示,在2017年,每星期有多達6名兒童死亡,當中有3分之1人有生長發育遲緩的跡象。

報告也說,平均有450萬委內瑞拉人每天只吃一餐,部分人甚至每兩天才吃一餐。

此外,在2017年底,當地有八成患有糖尿、高血壓或急性呼吸道感染等症狀的病人都缺乏基本藥物。

