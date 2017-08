委內瑞拉有軍人企圖叛變,推翻總統馬杜羅政權,但行動失敗,至少兩人死亡、7人被捕,馬杜羅形容事件是恐怖襲擊,將向叛變者施以最大懲罰。

軍事基地戰雲密佈,坦克、直升機和戰車迅速部署,又傳出多下槍聲,軍方指約20名男子周日凌晨,趁守衛不備,潛入基地武器庫,國民警衛軍與入侵者戰鬥約4小時後控制局面,拘捕多人,正追捕偷取槍械逃走的叛亂份子。

一批穿軍服的男子較早前指控當局近月血腥鎮壓反政府示威,宣佈起義反抗總統馬杜羅暴政,要求組成過渡政府,重建憲法秩序,在軍事基地外,數百名民眾高呼「自由」,聲援發動叛變的人,遭軍方施放催淚氣體驅散。

馬杜羅祝賀軍方挫敗發動恐襲的叛亂份子,當局指當中只有一名軍人,原本隸屬國民警衛軍,3年前因叛國被革職,流亡海外,其餘均是平民,受僱於美國及哥倫比亞的反政府組織,將送到軍事法院受審。

