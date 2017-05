中國國產水果貼外國標籤 冒充進口貨賣（視頻）

By

關注中國食物安全問題,在中國工作會如何保障自己呢?例如買水果如何選擇?不少人都會買進口食品,寧願花多點錢。不過有壞消息,正所謂騙徒手法層出不窮,即使是有標籤證明的進口水果,也可能並非進口貸。

北京一個街市販賣的水果既鮮艷又飽滿,有進口的,亦有國產的,民眾會選哪一種呢?生果上貼的標籤就好像它的身份證,讓人可以分辨出是進口或是國產的,但果販指一張標籤未必可靠,要吃才知道。

本台記者在這個街市買了兩個檸檬,它們看上去好像沒有甚麼分別,但其實一個有標籤是從南非進口的,賣5到6元(人民幣)一個,另一個國產檸檬則賣兩到3元一個,其實國產和入口水果的價格,可以相差一倍。

中國傳媒報道,有生果商販承認,為了可以賣更高價錢,會在國產生果上貼上外國標籤,冒充進口貨。記者暗訪發現,這些標籤可以輕易在生果批發市場買到,而且品種應有盡有。

根據國家檢驗局的規定,進口生果都需要經過多重檢驗,但由於個別的標籤沒有規管,因此假冒生果禁之不絕,當局警告冒充外國貨是屬於欺騙行為,一旦發現會被處罰。

