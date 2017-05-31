中國國產水果貼外國標籤 冒充進口貨賣（視頻）

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關注中國食物安全問題，在中國工作會如何保障自己呢？例如買水果如何選擇？不少人都會買進口食品，寧願花多點錢。不過有壞消息，正所謂騙徒手法層出不窮，即使是有標籤證明的進口水果，也可能並非進口貸。

北京一個街市販賣的水果既鮮艷又飽滿，有進口的，亦有國產的，民眾會選哪一種呢？生果上貼的標籤就好像它的身份證，讓人可以分辨出是進口或是國產的，但果販指一張標籤未必可靠，要吃才知道。

本台記者在這個街市買了兩個檸檬，它們看上去好像沒有甚麼分別，但其實一個有標籤是從南非進口的，賣5到6元（人民幣）一個，另一個國產檸檬則賣兩到3元一個，其實國產和入口水果的價格，可以相差一倍。

中國傳媒報道，有生果商販承認，為了可以賣更高價錢，會在國產生果上貼上外國標籤，冒充進口貨。記者暗訪發現，這些標籤可以輕易在生果批發市場買到，而且品種應有盡有。

根據國家檢驗局的規定，進口生果都需要經過多重檢驗，但由於個別的標籤沒有規管，因此假冒生果禁之不絕，當局警告冒充外國貨是屬於欺騙行為，一旦發現會被處罰。

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