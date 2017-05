By

【KTSF 黃恩光報導】

週五早上5時左右,舊金山Market街以南,7街夾Townsend街靠近行人路的路面出現巨大坑洞。

舊金山水利局估計,坑洞有10呎乘15呎大,一名司機駕駛一輛建築用的大卡車經過上址,打算右轉時,發現地面慢慢下陷,卡車的右邊陷進坑洞裡。

由於下陷速度緩慢,司機有時間穩住自己的身體,然後從駕駛座位的車門逃出來,司機沒有受傷。

水利局派人到現場,用了幾小時才把卡車從洞裡拉出來,並且封閉Townsend和Brannan街之間的7街,當局仍在調查出現坑洞的原因。

