By

【KTSF 郭柟報導】

東灣柏克萊市週二早上有一輛汽車撞入市中心的85度C麵包店,消息指有一人受輕傷。

據報肇事的是一架黑色汽車,早上10時左右,撞入Shattuck街夾University街的85度C麵包店,令該店門口玻璃窗碎裂。

消息指有一人受輕傷,於現場接受治療,肇事司機沒有受傷。

警方一度封鎖附近一帶,並疏散店入面所有人。

肇事汽車車頭撞毀,之後被拖走,消防員在現場清理地上玻璃碎,事發原因仍在調查中。

