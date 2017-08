By

東灣週三下午發生5級山火,當局至週四仍然在場撲救,目前火勢已有一半受控,有消防人員在撲救過程中受傷。

該名消防人員在撲救時,為了躲避蜜蜂,不慎跌落50呎的山坡,面部與頭部受傷。

阿拉米達(Alameda)縣消防局稱,消防人員連夜在場撲救,火場面積達到20英畝。

週三下午1點左右,大火發生在奧克蘭市接近柏克萊邊界處,當局仍在調查大火原因。

