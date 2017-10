拉斯維加斯槍擊案 華埠商家憂觀光業受衝擊（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

根據拉斯維加斯旅遊當局的數據,當地連續3年旅客量破紀錄,去年就吸引了4, 290萬名旅客到訪,目前正值中秋假期,以及十一黃金週,有不少中、港、台的遊客也到睹城旅遊,究竟槍撃案會否對賭城的觀光業帶來衝擊?

演唱會槍擊案現場,舞台佈置仍有大量的警車和封鎖線,提醒著來往的人群這裏曾經發生過的悲劇,而對面Manderlay Bay酒店建築的二個窗戶空洞,也還保持案發現場的原貌。

華埠商家就擔心,事件在近期內會衝擊當地的觀光業。

華埠商家Cindy說:”我想多多少少會有些影響,可能在短時間之內,但是現在還沒有呈現出很強的影響,因爲這一波在拉斯維加斯旅遊的遊客還沒結束,他們還是會來光顧中國城,來買自己的紀念品,但是等這波遊客走了以後,我覺得可能會淡一、二個月。”

目前正值中國十一黃金週,有不少中國觀光客來到睹城旅遊,有旅遊業者指出,槍擊事件後,遊客已經出現影響。

旅行社職員趙小姐說:”從中國來的遊客這幾天都有問到槍擊案的事,最近這二天就是很明顯的蕭條,沒有那麼多客人了,感覺上受到非常大的影響。”

在槍擊事件過後,曾經是度假天堂的拉斯維加斯變了,自從案發過後,各大酒店及景點都佈署了大批警力,也有旅客認為,此舉使得拉斯維加斯更加安全。

多數業者也相信,這起單一事件影響只是短暫的,長期來看,睹城仍然有其魅力,能吸引全世界的旅客來訪。

