拉斯維加斯槍擊案 華埠商家憂觀光業受衝擊（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

根據拉斯維加斯旅遊當局的數據，當地連續3年旅客量破紀錄，去年就吸引了4, 290萬名旅客到訪，目前正值中秋假期，以及十一黃金週，有不少中、港、台的遊客也到睹城旅遊，究竟槍撃案會否對賭城的觀光業帶來衝擊？

演唱會槍擊案現場，舞台佈置仍有大量的警車和封鎖線，提醒著來往的人群這裏曾經發生過的悲劇，而對面Manderlay Bay酒店建築的二個窗戶空洞，也還保持案發現場的原貌。

華埠商家就擔心，事件在近期內會衝擊當地的觀光業。

華埠商家Cindy說：”我想多多少少會有些影響，可能在短時間之內，但是現在還沒有呈現出很強的影響，因爲這一波在拉斯維加斯旅遊的遊客還沒結束，他們還是會來光顧中國城，來買自己的紀念品，但是等這波遊客走了以後，我覺得可能會淡一、二個月。”

目前正值中國十一黃金週，有不少中國觀光客來到睹城旅遊，有旅遊業者指出，槍擊事件後，遊客已經出現影響。

旅行社職員趙小姐說：”從中國來的遊客這幾天都有問到槍擊案的事，最近這二天就是很明顯的蕭條，沒有那麼多客人了，感覺上受到非常大的影響。”

在槍擊事件過後，曾經是度假天堂的拉斯維加斯變了，自從案發過後，各大酒店及景點都佈署了大批警力，也有旅客認為，此舉使得拉斯維加斯更加安全。

多數業者也相信，這起單一事件影響只是短暫的，長期來看，睹城仍然有其魅力，能吸引全世界的旅客來訪。

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