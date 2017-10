賭城槍手女友否認知情 曾懷疑10萬匯款是分手費

By

拉斯維加斯槍擊血案發生後,槍手Stephen Paddock的菲律賓籍女友接受聯邦調查局(FBI)問話後,週三終於開腔,聲稱她完全不知道其男友買機票讓她回菲律賓,原來正密謀策動這宗血案。

Marilou Danley離開美國已超過兩週,她週二從菲律賓返抵美國,立即接受聯調局問話,週三透過代表律師發表公開聲明。

她說,當知道Paddock匯錢到菲律賓,讓她家人可以買房子,她最初很高興,但後來想到Paddock這樣做,可能其實是要與她分手,想到這裏就開始擔心。

Danley的代表律師在洛杉磯聯調局總部外,向媒體讀出Danley這份聲明:”我從來沒有想過,他正策劃這宗暴力案傷害他人。”

她說Paddock從未對她說任何事,或有任何行動,讓她得知或警覺這件可怕的事情將會發生。

Danley接受聯調局問話達數小時,調查員目前對Paddock的犯案動機仍苦無頭緒。

調查員仍在重整槍手在犯案前數週的生活,以及他曾會面的人,包括檢查其電腦和手提電話,希望能找出一些線索。

槍手的弟弟對傳媒透露,其兄長好賭,他是在Reno市的Atlantis賭場酒店認識當時任荷官的Danley。

賭場方面亦正在翻查Paddock的賭博紀錄,看看他曾否與任何賭場或賭客有金錢糾紛,他最近數週曾買下過萬元籌碼,當局亦正在翻查相關的財務紀錄。

槍手生前並沒有刑事紀錄,也沒有跡象顯示他有財務困難,他弟弟曾說他身家豐厚,以投資地產致富。

