賭城槍手女友否認知情 曾懷疑10萬匯款是分手費

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【KTSF】

拉斯維加斯槍擊血案發生後，槍手Stephen Paddock的菲律賓籍女友接受聯邦調查局（FBI）問話後，週三終於開腔，聲稱她完全不知道其男友買機票讓她回菲律賓，原來正密謀策動這宗血案。

Marilou Danley離開美國已超過兩週，她週二從菲律賓返抵美國，立即接受聯調局問話，週三透過代表律師發表公開聲明。

她說，當知道Paddock匯錢到菲律賓，讓她家人可以買房子，她最初很高興，但後來想到Paddock這樣做，可能其實是要與她分手，想到這裏就開始擔心。

Danley的代表律師在洛杉磯聯調局總部外，向媒體讀出Danley這份聲明：”我從來沒有想過，他正策劃這宗暴力案傷害他人。”

她說Paddock從未對她說任何事，或有任何行動，讓她得知或警覺這件可怕的事情將會發生。

Danley接受聯調局問話達數小時，調查員目前對Paddock的犯案動機仍苦無頭緒。

調查員仍在重整槍手在犯案前數週的生活，以及他曾會面的人，包括檢查其電腦和手提電話，希望能找出一些線索。

槍手的弟弟對傳媒透露，其兄長好賭，他是在Reno市的Atlantis賭場酒店認識當時任荷官的Danley。

賭場方面亦正在翻查Paddock的賭博紀錄，看看他曾否與任何賭場或賭客有金錢糾紛，他最近數週曾買下過萬元籌碼，當局亦正在翻查相關的財務紀錄。

槍手生前並沒有刑事紀錄，也沒有跡象顯示他有財務困難，他弟弟曾說他身家豐厚，以投資地產致富。

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