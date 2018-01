By

【KTSF 江良慧報導】

拉斯維加斯在去年10月發生現代美國史上造成最多人死亡的槍擊案,經過多個月的調查後,警方仍然未查出槍手行兇的動機。

內華達州Clark縣警局長週五公佈有關槍擊案長達80多頁的初步調查報告,顯示槍手Stephen Paddock在案發前,曾經使用電腦長時間搜尋和研究特種部隊策略,也曾經考慮其他攻擊目標,此外,也在電腦發現兒童色情物品。

不過,由於槍手沒有留下遺書解釋自己的行動,所以不知道他的行兇動機,但他之前輸了大筆錢,可能是其中一個原因。

縣警局長表示,相信Paddock是獨自作案,所以他的女朋友應該不會被起訴,但當局還在調查另外一名可能與案有關的人,不過他就沒有透露更多詳情。

