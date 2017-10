賭城狙擊手房內外裝置攝錄機 槍枝合法購買

By

【KTSF 張麗月報導】

賭城拉斯維加斯集體槍擊案,目前仍有50人情況危殆,至今未明槍手做案動機,當局指,槍手犯案前曾仔細布局,在酒店房中和房外的餐車上裝置攝錄機,似乎是要監察外頭是否有人在找他。

調查人員目前找尋線索,看看槍手Stephen Paddock的菲律賓裔同居女朋友Marilou Danley的去向。

根據執法部門的消息來源說,槍手在上星期曾經電匯10萬元給女朋友在菲律賓一個戶口,但戶口的收款人就未見透露。

另有消息說,62歲的Marilou上星期一 飛去香港,然後在槍擊案發生當天轉往菲律賓,當局已經跟她聯絡,稍後會返回美國協助調查,當局想知道她是否知情。

另一方面,調查人員搜查過槍手在Mandalay Bay酒店的房間,找到23把槍,當中有很猛火力的步槍。

分析指,從現場的錄音發現,槍手在10秒鐘內發射90槍,不排除槍手曾經使用全自動武器或改裝過的步槍,可能利用一種稱為’bump stop’的板機裝置,可以高速發射子彈 ,從酒店的32樓射擊地面音樂會的人群。

調查人員也在槍手多間住所搜到大批槍枝彈藥,並且在他的汽車內找到用來製造炸彈的爆炸材料。

消息又說,槍手是合法購買這些槍枝,但改裝的槍枝暫時未有法例管制。

當局仍然調查槍手犯案的動機,相信他有預謀行事。

Mandalay Bay賭場酒店表示,正為酒店顧客和員工提供危機輔導。

案發當天表演鄉村音樂的歌手Jason Aldean週二發推文說,”世界變到,不敢養孩子”。

