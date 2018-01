【i-CABLE】

天主教香港教區榮休主教陳日君日前表示教宗對中國教會情況不知情,梵蒂岡教廷罕有回應,表示感到驚訝及遺憾。

天主教香港教區榮休主教陳日君週一在社交網站撰文,提到去年韓大輝總主教向教宗方濟各提及,中國內地有主教被教廷要求辭職,並讓位予”非法”主教。

方濟各回應指並不知情,會關注事件。陳日君其後前往梵蒂岡,於本月12日與方濟各見面,他引述方濟各指,已經告訴教廷的高官不要製造另一個折磨主教的事件。

梵蒂岡教廷週二發表不點名聲明,指出教宗與教廷官員合作緊密,在中國事務上,教宗獲得忠誠匯報,完全掌握中國教會的細節狀況,以及中梵對話的各種進程。

教廷非常驚訝又遺憾地看到,有教會內部人士提出完全不同的說法,混淆視聽並引起爭議。

不過教廷的聲明,未有特別提到陳日君所指內地主教被教廷要求辭職的事。

