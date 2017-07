By

【KTSF】

南加州洛杉磯有客貨車衝上行人路,至少9人受傷,其中一名男子危殆。

事發在週日下午近4時,一輛客貨車衝向一間餐廳的露天茶座,撞傷多名顧客,9人送院治理。

媒體報導,警方初步懷疑有汽車衝紅燈,跟另一輛汽車相撞後,衝力再將客貨車推上行人路,釀成事故。

警方指,事件並非恐怖襲擊。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。