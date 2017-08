巴塞隆那客貨車撞人群據報13死 警列為恐襲

By

一輛白色客貨車週四在西班牙巴塞隆那市剷上行人路撞向人群,當地有媒體報稱有13人死亡,警方已把事件列為恐怖襲擊處理。

事發於Las Ramblas旅遊區,據警方消息人士透露,涉案兩名疑犯在一間酒吧內與警對歭,但有關消息仍有待核實。

據當地媒體發放的照片,現場有3至5人躺臥地上,正接受警員和其他人士救援,目前死傷人數仍有待官方確認。

事發現場有不少攤位小店,是通過巴塞隆那中心的著名遊客景點。

去年,歐洲多次發生汽車撞人群的攻擊事件,去年7月在尼斯市發生的貨車撞人群事件,共造成86人死亡,而在去年12月,有司機駕貨車撞向一個聖誕市集,造成12人死亡。

另外,今年在英國倫敦也發生多宗類似事件,其中3月在西敏橋,一名男子駕駛租來的SUV多功能車撞向人群,造成4人死亡,並在橋上用刀刺死一名警員。

6月,有4人在倫敦橋駕車剷上行人路,並用刀刺路人,造成8人死亡。

