加拿大警方表示,週一有一輛白色客貨車在多倫多市剷上行人路撞向途人,事件造成9人死亡,16人受傷,警方已拘捕涉嫌開車的司機。

當局稱,調查仍在進行中,也沒有透露車禍是意外還是蓄意做成。

據當地電視台報導,送院的傷者中,至少4人傷勢危殆。

事發當日,代表G7國家的多國內閣部長正雲集多倫多,為6月在魁北克市附近舉行的G7峰會做準備。

加拿大總理杜魯多已向死傷者作出慰問。

