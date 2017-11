By

【KTSF 萬若全報導】

加州公共衛生部公布今年谷熱症(Valley Fever)的病例數量大增,從1月到10月已經有超過5,000個病例,比去年同一時期多出1,000多個病例。

谷熱症最常發生的地方就是中谷地區和中部海岸,由一種生長在某些土壤的真菌孢子引起,如果遇到大風的天氣,或是土壤被翻動,灰塵就會進入空中,住在這些地區或是前往中谷地區旅遊的人,吸入灰塵就會受到感染。

谷熱症的症狀有些像流感,咳嗽、發燒、呼吸困難、免疫系統弱的人容易受到感染,嚴重的話還會出現併發症。

避免谷熱症就是盡量少外出,或是出門帶口罩,開車時關上車窗。

