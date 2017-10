By

【KTSF 郭柟報導】

Vallejo市一間小學,懷疑有兩名學生不和,其中一人的父親開槍殺死另一名學生的父親。

兩名小一學生就讀的學校,位於146號Rainer Avenue,他們懷疑在上週三發生爭執,兩人的爸爸上週五於案發的100號Kemper街會面,其中一名父親被槍殺,他是一名51歲男子。

警方未透露是否已經將開槍的男子拘捕,亦未知他是否出於自衛。

