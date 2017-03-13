Vallejo警員拘捕嫌犯涉過度用武惹公憤（視頻）

【KTSF 劉開平報導】
一段路人用手機拍下的Vallejo市警察，用拳頭和長柄手電筒暴打嫌犯的視頻，引發許多人的關注。
這件事發生在上週五下午，有人報警說一名男子在一個加油站「行為瘋狂」。
第一名警察趕到現場後，嫌犯拔腿就逃，警察追了幾分鐘後，嫌犯不再逃跑，坐在馬路中間的分隔線上，警察要給他上手銬，他開始反抗。
但一名目擊者說，其實嫌犯已經投降，但警察坐在嫌犯身上，又對他大喊大叫，嫌犯才會抗拒手銬。
從視頻上看，警察先用拳頭打嫌犯，接著用長柄手電筒打，嫌犯不停地大聲喊叫，高喊「我是上帝，我是上帝」 ，警察還曾一度用槍指向四週圍觀的民眾。
Vallejo警察局訓練員Don Cameron看了視頻後說，警察的行動並沒有不當之處，警察局表示，正在對這件事進行內部調查。
前任奧克蘭警察局長Howard Jordan看了視頻後說，在增援警察趕到之後，第一名警察繼續對嫌犯使用暴力是過份的舉動，而且警察不應該用槍指著老百姓。
這名男子稍後被捕，罪名是「受到酒精藥物影響」以及「拒捕」。
這段視頻送上網後兩個小時之內，就有100多萬的點擊量。
警方呼籲現場民眾向警方報告和這個案子有關的信息。
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