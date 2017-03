Vallejo警員拘捕嫌犯涉過度用武惹公憤（視頻）

By

【KTSF 劉開平報導】

一段路人用手機拍下的Vallejo市警察,用拳頭和長柄手電筒暴打嫌犯的視頻,引發許多人的關注。

這件事發生在上週五下午,有人報警說一名男子在一個加油站「行為瘋狂」。

第一名警察趕到現場後,嫌犯拔腿就逃,警察追了幾分鐘後,嫌犯不再逃跑,坐在馬路中間的分隔線上,警察要給他上手銬,他開始反抗。

但一名目擊者說,其實嫌犯已經投降,但警察坐在嫌犯身上,又對他大喊大叫,嫌犯才會抗拒手銬。

從視頻上看,警察先用拳頭打嫌犯,接著用長柄手電筒打,嫌犯不停地大聲喊叫,高喊「我是上帝,我是上帝」 ,警察還曾一度用槍指向四週圍觀的民眾。

Vallejo警察局訓練員Don Cameron看了視頻後說,警察的行動並沒有不當之處,警察局表示,正在對這件事進行內部調查。

前任奧克蘭警察局長Howard Jordan看了視頻後說,在增援警察趕到之後,第一名警察繼續對嫌犯使用暴力是過份的舉動,而且警察不應該用槍指著老百姓。

這名男子稍後被捕,罪名是「受到酒精藥物影響」以及「拒捕」。

這段視頻送上網後兩個小時之內,就有100多萬的點擊量。

警方呼籲現場民眾向警方報告和這個案子有關的信息。

