北灣Vallejo市週四凌晨發生致命車禍,一輛汽車失控撞向交通燈柱,導致兩名年輕女子喪命,另外兩人受傷。

事發於凌晨1時55分,地點在Sonoma大道夾Solano大街,車上4人全部來自Vallejo市,出事前4人曾到不同的酒吧喝酒。

車禍涉及一輛2001年本田Civic汽車,26歲女司機和坐在前座的一名24歲女子在車禍中喪命,坐在後座的一名23歲女子和一名20歲男子受重傷。

警方稱,出事前,汽車正高速疾駛,最後撞上交通燈柱。

