東灣Vallejo市週三發生撞死途人不顧而去的交通意外。

警方在週三下午3點43分收到接報顯示,近東Fleming大道的Vervais大道,一輛1994年GMC型號Suburban的SUV多功能車,在嘗試轉入東Fleming大道時,突然駛離行車道翻側,並撞倒一名居住在Vallejo正在行走的18歲少女。

事發後,車上的司機棄車逃離現場,少女送往醫院後證實不治。

警方目前正在追捕涉案司機,呼籲民眾提供線索。

