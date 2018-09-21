Cupertino市議會通過Vallco開發計劃（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

經過兩天激烈辯論，南灣Cupertino市議會週三晚以3比2，通過Vallco開發計劃。

Cupertino市議會通過的Vallco開發計劃，最終是市府自己的版本，將在58英畝的用地興建接近3,000個住宅單位，175萬平方呎辦公面積，48.5萬平方呎商業面積／

此外，發展商也要透過該項目回饋社區，包括建一個表演藝術中心、一座新市府建築，以及一個應急中心，並撥款數百萬元給市內中小學校。

投反對票的是市長Darcy Paul及市議員Steven Scharf，兩人都認為項目的發展密度過高。

而投票結果也令擱置長達6年的Vallco開發計劃邁出第一步，加州今年初通過受爭議的SB 35法案，鼓勵地方城市多建可負擔房屋。

Vallco發展商Sand Hill Properties在SB35法案保護下，提出3個發展方案，其中最受矚目一個方案是興建2,402個住宅單位，40萬平方呎零售面積，以及180萬平方呎辦公空間。

市府現在要求發展商最遲於下週一決定是選用市府的發展方案，還是維持自己的方案，之後該項目可以立即啟動。

發展商認為，投票結果是雙贏，擱置多年的項目終於可以邁出第一步，不過仍有很多決定要做，他們會研究市府的方案，選擇一個最好且可行的計劃。

而反對的市民則對結果感到失望，認為Vallco項目的高度和密度，都違背市民的意願，該市草根組織Better Cupertino代表表示，他們計劃透過法律途徑尋求選民公投。

Better Cupertino代表Minna說：”因為市議會如果投票通過了一個議案，你必須要通過收集本地選民15%選民的簽名，在一個月之內收完簽名，就可以反制這個議案，這就是選民公投，所以我們正在準備中。”

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