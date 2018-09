Cupertino市議會通過Vallco開發計劃（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

經過兩天激烈辯論,南灣Cupertino市議會週三晚以3比2,通過Vallco開發計劃。

Cupertino市議會通過的Vallco開發計劃,最終是市府自己的版本,將在58英畝的用地興建接近3,000個住宅單位,175萬平方呎辦公面積,48.5萬平方呎商業面積/

此外,發展商也要透過該項目回饋社區,包括建一個表演藝術中心、一座新市府建築,以及一個應急中心,並撥款數百萬元給市內中小學校。

投反對票的是市長Darcy Paul及市議員Steven Scharf,兩人都認為項目的發展密度過高。

而投票結果也令擱置長達6年的Vallco開發計劃邁出第一步,加州今年初通過受爭議的SB 35法案,鼓勵地方城市多建可負擔房屋。

Vallco發展商Sand Hill Properties在SB35法案保護下,提出3個發展方案,其中最受矚目一個方案是興建2,402個住宅單位,40萬平方呎零售面積,以及180萬平方呎辦公空間。

市府現在要求發展商最遲於下週一決定是選用市府的發展方案,還是維持自己的方案,之後該項目可以立即啟動。

發展商認為,投票結果是雙贏,擱置多年的項目終於可以邁出第一步,不過仍有很多決定要做,他們會研究市府的方案,選擇一個最好且可行的計劃。

而反對的市民則對結果感到失望,認為Vallco項目的高度和密度,都違背市民的意願,該市草根組織Better Cupertino代表表示,他們計劃透過法律途徑尋求選民公投。

Better Cupertino代表Minna說:”因為市議會如果投票通過了一個議案,你必須要通過收集本地選民15%選民的簽名,在一個月之內收完簽名,就可以反制這個議案,這就是選民公投,所以我們正在準備中。”

