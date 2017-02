By

明天就是情人節,大家是否準備好禮物呢?今年全美的消費者亦準備在情人節消費超過180億美元。

全國零售協會調查了近7,600人,調查預計,今年全美的消費者將在這個情人節花費182億美元,低於去年的197億美元。

今年預計有43億元將消費在珠寶上,20億在買花上,而今年的人均消費是大約137元。

