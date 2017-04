By

北灣Vacaville市週一晚有一輛汽車被人刑事毀壞兼縱火,警方指事件懷疑是一宗仇視罪案。

消防員於晚上9時左右接獲舉報,指市中心附近的William街路段有一輛汽車著火,消防員到達時,汽車當時完全著火,車身被人用噴漆噴上”KKK”英文字母,懷疑是白人至上主義的三K黨名稱。

車主表示,他並沒有與人結怨,也不明白為何會成為刑毀目標。

警方正循仇視罪行調查案件,同時呼籲民眾如有任何線索,盡快與警方聯絡,電話:(707) 469-4814。

