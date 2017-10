By

【KTSF】

在北灣Santa Rosa市的Tubbs山火中,房屋被燒毀的一對夫婦,週二入稟法院控告太平洋煤電公司(PG&E),指控PG&E並未妥善處理電纜及修剪樹木而引致山火。

Wayne與Jennifer Harvell夫婦的代表律師表示,兩夫婦住在Santa Rosa的房子上週一被大火燒毀,他們入稟舊金山高等法院,指風乾物燥的天氣可以引發山火,是可預見因素,訴訟指控PG&E疏忽引致大火,要求PG&E賠償財產損失、精神創傷及作出懲罰性賠償。

PG&E回應稱,將不會對大火起因作出任何猜測,並將配合有關部門進行調查。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。