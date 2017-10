By

【KTSF 游瑋珊報導】

熱帶風暴Philippe的殘餘低氣壓為東北部地區帶來強風和雨量,由紐約州一直至緬因州都受影響,多個州都有塌樹報告,150萬戶停電。

風暴殘餘低氣壓仍有著達颶風級威力的陣風,麻省Methuen一棵大樹,週日晚深夜突然倒塌,大樹將戶主兒子和租客的睡房部分劏開,當時兩人都去上班,事件中沒人受傷。

康湼狄格州也塌樹處處,New Haven市有倒塌大樹壓毀汽車,山泥傾瀉和訊號問題,也令可通往紐約的Metro North Danbury線停駛。

倒塌電線桿也令廣泛地區停電,單緬因州就有近50萬戶斷電,州長宣布進入緊急狀態。

熱帶風暴Philippe在週日下午已消散,但殘餘低氣壓週日起影響東岸,賓夕法尼亞、新澤西和紐約州首當其衝,隨低壓區移向加拿大,預料週一稍後天氣會有好轉。



